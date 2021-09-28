В Екатеринбурге 75-летний пенсионер отдал мошенникам больше миллиона рублей

Общая сумма ущерба составила порядка 1.1 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге телефонные мошенники, действуя по стандартной схеме, украли у 75-летнего пенсионера больше миллиона рублей. Пострадавший обратился в полицию 24 сентября и рассказал, что накануне ему позвонил мужчина, представившийся полицейским, и рассказал, что с его счетов пытаются снять все накопления.

- После этого звонивший в целях сохранности накоплений убедил потерпевшего снять со счета все имеющиеся деньги и перевести на якобы безопасные счета, которые ему укажут, что он и сделал, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Общая сумма ущерба составила порядка 1.1 миллиона рублей. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства преступления, ведется поиск возможных злоумышленников.