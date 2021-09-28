19 сотрудников уральской больницы остались без страховых выплат по COVID-19

В пресс-службе минздрава Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу 19 сотрудников лаборатории городской больницы Ирбита подали иск к руководству учреждения. С начала пандемии все они переболели коронавирусом, так как контактировали с анализами из «красной зоны». Весной этого года они обратились к заведующему лаборатории с вопросом о получении страховых выплат. Но там развели руками и ответили, что такие выплаты им не полагаются. Коллектив подал иск в суд, но там требования удовлетворили лишь частично. Суд постановил руководству направить в фонд социального страхования справки о 13 из 19 сотрудниках.

- Истцы в судебном заседании поддержали заявленные требования просили их удовлетворить указывая на контакты с биоматериалами от больных у которых установлено диагноз СOVID-19, поступавших из красной зоны, указывающих на то, что все они являются медицинскими работниками, исполняли свои трудовые функции в лаборатории где и фактически заразились новой короновирусной инфекцией. Также указали на несвоевременность принятия решения комиссией по расследованию страховых случаев фактически через 4 – 5 месяцев после выявления у них указанного диагноза, при этом сторона ответчика знала о выявленном у них диагнозе, - говорится в решении суда.

Руководство больницы не согласилось с таким решением и подало апелляцию, ее рассмотрят в областном суде 1 октября. В пресс-службе минздрава Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.