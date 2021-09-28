В Екатеринбурге пройдет форум и выставка, где можно бесплатно послушать лучших строителей и архитекторов мира

Фото предоставлено пресс-службой 100+ TechnoBuild

С 5 по 7 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет VIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, где соберутся лучшие архитекторы и строители мира, а часть одного из павильонов превратится в настоящий парк под крышей. Для посетителей вход свободный, нужно только заранее зарегистрироваться. В дни мероприятия между станцией метро «Ботаническая» и «Экспо» будут ездить бесплатные автобусы.

Как рассказали организаторы, парк станет частью выставки и покажет посетителям современные возможности благоустройства. Посетители смогут оценить современные игровые и спортивные комплексы, «умные» скамейки и даже фонтан. Всего в двух павильонах «Екатеринбург-Экспо» расположатся 200 экспонентов, связанных со строительством. Ведущие девелоперы Екатеринбурга представят новые проекты – жилые и не только, IT-компании расскажут про «умные» системы для домов и квартир, производители покажут современные материалы для строительства и инновационные «наполняющие» для домов (такие как лифты, например).

Фото предоставлено пресс-службой 100+ TechnoBuild

Те посетители, кому любопытна тема развития городов, смогут посетить форумную часть. В этом году в деловой программе выступят более 500 спикеров, в том числе из ведущих мировых архитектурных бюро. Например, основатель и управляющий директор Emaar Properties Мохамед Али Алаббар (ОАЭ). Его компания построила самое высокое здание в мире – башню «Бурдж Халифа» и является одним из мировых лидеров в сфере недвижимости. Открытые встречи проведут генеральный директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер (компания разработала для Екатеринбурга новый зал филармонии), руководитель и управляющий партнер бюро СПИЧ Сергей Чобан (один из самых известных архитекторов России), входящий в сотню лучших в мире специалистов в сфере городского планирования Гил Пеньялоса и многие другие.

Кроме того, именно на 100+ TechnoBuild администрация Екатеринбурга выберет компанию-победителя концепций преображения городской набережной, и обсуждение тоже можно будет посетить. Подробное расписание деловой программы можно посмотреть на сайте 100+.

Из-за эпидемиологической обстановки количество мест ограничено, поэтому зарегистрироваться на 100+ лучше заблаговременно.