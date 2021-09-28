В Сысерти загорелась мебельная фабрика

Информация о пожаре поступила спасателям 28 сентября в 15:55. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Сысерти произошел пожар на территории мебельной фабрики. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.
- На территории мебельной фабрики на площади 500 квадратных метров горит кровля здания пилорамы, - говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила спасателям 28 сентября в 15:55. Первые пожарные прибыли на место уже через три минуты. Огонь быстро распространялся по крыше. В борьбе с огнем задействовали 10 единиц техники и 27 человек.
Возгорание удалось локализовать в 17:04. Открытое горение спасатели ликвидировали к 17:19. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара еще устанавливается.
В мае 2021 года в Екатеринбурге произошел пожар на Турбинном заводе на улице Фронтовых бригад. Огонь охватил 450 квадратных метров. Из-за пожара рухнули металлические конструкции ангара. Причиной стал загоревшийся мусор.
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