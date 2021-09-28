В Свердловской области создают электронная книгу в помощь школьникам-мигрантам

Фото предоставлено УГП РКИ

Ни для кого не секрет, что в Свердловской области с каждым годом становится все больше школьников, для которых русский язык не является родным.

Именно поэтому специалисты Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного (УГП РКИ) взялись за создание электронной книги «Русский язык: Россия – Родина – Урал». Эта книга предназначена для изучения историко-культурного наследия России и Урала в процессе освоения русского языка.

В книге будет представлено множество тем. Например, в рамках темы «У России величавый на гербе орёл двуглавый …» пойдет речь о государственной символике Российской Федерации (гербе, флаге, гимне), о государственном устройстве нашей страны.

Тема «Кто на Урале живёт?» расскажет о народах Урала, истории коренных народов, о современном этническом составе Уральского региона.

Не будет обделана вниманием и современная культура. Так тема «Подслушано на Урале» посвящена современной интернет-культуре и информационным ресурсам для молодых уральцев, музыкальной культуре и так называемой новой уличной культуре – стенографии.

Всего в стартовом варианте книги будет 10 тем, но поскольку книга не печатная, а электронная, количество тем будет увеличиваться, а содержание уже имеющихся будет постоянно совершенствоваться и актуализироваться.

Уже в октябре этого года первая версия книги будет представлена для обсуждения и экспертизы в учебные заведения Свердловской области, а накануне нового 2022 года широкой публике будет предложен первый вариант этого интернет-проекта.