Недалеко от ЖК Clever park женщина за рулем Hummer сбила 17-летнюю девушку

На женщину-водителя составили административные материалы по двум статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летняя водитель Hummer сбила на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- Девушка-пешеход упала на асфальт, водитель вышла и предложила помощь, девушка сказала, что с ней все в порядке и попросила довезти ее до места учебы, - говорится в сообщении.

Авария произошла 27 сентября 2021 года около 10:00 напротив дома №15 на улице Ткачей. Машина Hummer ехала по кольцу в сторону улицы Восточная. Несмотря на то, что несовершеннолетняя девушка отказалась от помощи, она в тот же день обратилась в травмпункт. У нее ушиб мягких тканей левого и правого коленного сустава.

Медики передали информацию в Госавтоинспекцию. Водитель объяснила сотрудникам ГИБДД, что не заметила девушку, когда подъезжала к «зебре». По ее словам, она не стала вызывать ГИБДД на место аварии, так как несовершеннолетняя сказала, что с ней все в порядке.

На женщину-водителя составили административные материалы по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам).

ГИБДД напоминает, что в случае аварии, где есть пострадавшие, водитель не имеет права покидать место ДТП.

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