В Екатеринбурге экс-начальника исправительной колонии осудили за получение взяток

С апреля по сентябрь прошлого года мужчина передал арестанту 12 сотовых телефонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили 42-летнего экс-начальника исправительной колонии, которого обвиняли в превышении должностных полномочий и получении взяток. Следователи установили, что с апреля по сентябрь прошлого года мужчина передал арестанту 12 мобильных телефонов. За свои услуги он получил 60 тысяч рублей.

- Указанные телефоны, предназначавшиеся для передачи заключенному, а также денежные средства в качестве взятки подсудимый получал на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Деятельность коррумпированного начальника выявили сотрудники регионального управления ФСБ и службы собственной безопасности ГУФСИН. По решению суда экс-начальнику назначили 3.5 года колонии общего режима, а также штраф 2.4 миллиона рублей.