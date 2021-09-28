Власти объяснили смерть привитого от коронавируса пациента

28 сентября в регион завезли 100 тысяч доз вакцины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал смерть привитого пациента в ковидном госпитале Екатеринбурга.

- Число привитых в регионе давно перевалило за миллион человек. У многих вакцинированных есть заболевания сосудистой системы, онкологические заболевания. У пациента, о котором идет речь, были проблемы со здоровьем, которые и привели к летальному исходу, - пояснил Павел Креков.

Заместитель губернатора также отметил, что 28 сентября в область завезли 100 тысяч доз вакцины.

КСТАТИ

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 137 881. Общее число смертей – 6 206.