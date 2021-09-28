Полиция Нижнего Тагила ищет очевидцев ДТП, в котором умерла пенсионерка

ДТП произошло 9 сентября 2021 года около 21:00. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла на улице Лисьегорская, 1Б. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

ДТП произошло 9 сентября 2021 года около 21:00. Kia Spectra ехала со стороны проспекта Ленина. В это время 81-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения машины. Водитель сбил пенсионерку. Она умерла на месте аварии.

Пенсионерка умерла на месте аварии. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Следственное управление Нижний Тагил просит очевидцев этого ДТП позвонить по номеру: 97-62-59, 97-61-46. Также можно прийти лично на улицу Островского, 7 в кабинет 412.

Ранее, 15 сентября, женщина-водитель сбила на пешеходном переходе 68-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. У пожилой дамы диагностировали черепно-мозговую травму. Тем же вечером пенсионерка умерла.