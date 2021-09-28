На Урале железнодорожник забил до смерти коллегу во время посиделок с алкоголем

). Во время расследования было проведено девять экспертиз. Фото: Центральное МСУт УрФО

В Тавде 43-летний железнодорожник убил коллегу вовремя посиделок с алкоголем. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управления на транспорте УрФО.

- Между двумя железнодорожниками возник конфликт, в ходе которого один из мужчин, на почве личных неприязненных отношений, нанес другому множественные удары по голове, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 апреля 2021 года в служебном помещении в нерабочее время. Обвиняемый хотел скрыть произошедшее и вынес коллегу на улицу. Там пострадавший скончался.

Обвиняемый нанес коллеге множественные удары по голове. Фото: Центральное МСУт УрФО

Железнодорожника обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Во время расследования было проведено девять экспертиз. Среди них были амбулаторная и стационарная психиатрическая.

Врачи признали обвиняемого невменяемым. Они вынесли постановление о направлении дела в суд для принятия принудительных мер медицинского характера.

Также в органы профилактики и железную дорогу направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений. Кроме того, в документе говорится об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

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