В Нижнем Тагиле с крыши сорвался рабочий

Медики доставили мужчину в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле со здания на проспекте Ленина, 28а упал мужчина. К счастью, он остался жив, но получил травмы. Медики доставили его в больницу. Информацию об этом «КП-Еатеринбург» подтвердили в полиции Нижнего Тагила.
- В дежурные часть полиции поступило сообщение о травмировании мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-группе МВД «Нижнетагильское».
Какие именно травмы получил мужчина и что делал на крыше пока неизвестно.
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