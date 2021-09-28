В дежурной части Сысерти скончалась 50-летняя женщина

Женщина жаловалась на боль в груди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти устанавливаются обстоятельства смерти 50-летней женщины, которую задержали за попытку украсть бутылку водки. Она уже была судима за кражу и побои. В дежурной части она почувствовала острую боль в груди, но врачи скорой не стали ее госпитализировать, ограничившись уколом.

- Через некоторое время при обходе камер представители МВД обнаружили ее без признаков жизни, пригласили медиков, которые констатировали смерть. Предварительная причина – острая сердечная недостаточность, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет также проводит проверку.

- По предварительной информации, причиной смерти гражданки явилось имевшееся у нее заболевание, - добавили в СУ СК по Свердловской области.