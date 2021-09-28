В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа появится Демидовский сад

В демидовском саду будут представлены хвойные и лиственные растения. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Проект реализует городская станция юных натуралистов с целью увеличения в городе количества парковых зон и зеленых насаждений, а также для разнообразия городской флоры.

Проект приурочен к 300-летию Нижнего Тагила. Он предполагает создание в городе сада с коллекцией тех растений, которые когда-то были завезены в город знаменитыми промышленниками Демидовыми. Туи, карликовые березы, розы, гортензии, куркума, арахис, – всего 18 видов различных растений уже появились в новом парке. Часть саженцев прижилась, и весной их семена планируется передать тагильским пенсионерам.

Высадка деревьев в демидовском саду. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Проект реализован на грант конкурса «ЕВРАЗ: Город друзей – город идей!». Помимо растений на полученные средства приобрели цифровое оборудование для проведения занятий зимой: документ-камеры, микрофон, ноутбук. Возможность выводить изображение на большой экран позволит юным натуралистам изучить строение семян, цветков, рассматривать срезы растений.