УБРиР предлагает семейную ипотеку

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Ставка по ней начинается с 5,1% годовых при комплексном страховании. Программа распространяется на новостройки.

По условиям программы, приобрести квартиру в кредит со сниженной ставкой могут семьи с одним и более детьми, рожденными с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Также с детьми-инвалидами, рожденными не позднее 31 декабря 2022 года. Взять ипотеку в УБРиР можно на строящееся и готовое жилье у аккредитованного банком застройщика. Также программа распространяется на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке на приобретение жилья на первичном рынке.

«Спрос на семейную ипотеку на рынке достаточно высокий: по прогнозу аналитиков по итогам 2022 года количество оформленных кредитов в два раза превысит показатели 2020 года. На динамике отразится изменения программы: с июля 2021 года на льготную ставку могут рассчитывать и семьи с одним ребенком, а ранее — только с двумя и более. Мы предполагаем, что увеличение объема выдач ипотечных кредитов составит 10-15%», - рассказала Елена Ботош, управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР.

Первоначальный взнос по программе - от 15%. Сумма: от 300 000 рублей до 6 000 000 рублей для всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области (в этих регионах - до 12 000 000 рублей). Срок от 5 до 25 лет.

Подать заявку на семейную ипотеку можно на сайте УБРиР. Напомним, государственная программа семейной ипотеки действует до 31 декабря 2023 года.