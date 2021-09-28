В Свердловской области рядом с теплоэлектростанцией начался пожар

Пожар оперативно ликвидировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начался пожар рядом с Артемовской теплоэлектростанцией. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в региональном МЧС.

- Горел мусор на открытой площадке на площади 150 квадратных метров, - рассказали там.

Возгорание произошло не на территории теплоэлектростанции, а рядом на улице Достоевского,30. Сообщение об огне поступило спасателям в 11:39.

Пожар оперативно ликвидировали. В борьбе с огнем участвовали восемь человек.

Ранее, 27 сентября, на территории собора «Успения Пресвятой Богородицы» на улице Кирова загорелась хозяйственная постройка. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Пожар уничтожил хозяйственную постройку и повредил внутреннюю отделку помещений, перегородки и межэтажное перекрытие на первом и втором этаже административного здания.

12 сентября, в Екатеринбурге рядом с летным полем аэропорта Кольцово вспыхнул пожар. На площади 100 квадратных метров горел мусор на открытой площадке. Огонь тушили четыре человека. Пожар никак не сказался на работе аэропорта.

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