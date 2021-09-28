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Общество28 сентября 2021 12:15

На Уктусе перекрыли выезд на Россельбан

Движение будет ограничено до конца 2021 года
Анастасия ШИПИЦИНА
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Участок перекрыли вечером 27 сентября

Участок перекрыли вечером 27 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уктусе перекрыли выезд с улицы Яблоневой на Кольцовский тракт. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Участок перекрыли вечером 27 сентября. Согласно данным сервиса, выезд будет закрыт до 23:59 31 декабря.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В департаменте информационной политики Свердловской области «КП Екатеринбург» объяснили, что выезд перекрыт со стороны улицы Яблоневой и это находится в юрисдикции города. В пресс-службе администрации не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Выезд с улицы Яблоневой на Россельбан был удобным для микрорайонов Химмаша, Светлый и Кольцово. Этот участок уже закрывали на длительное время. Однако летом 2021 года движение по нему снова открыли.