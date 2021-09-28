От Турции до Конго: МегаФон выяснил, где и как отдыхали свердловчане в этот отпускной сезон

Фото предоставлено пресс-службой Мегафон

Среди зарубежных направлений в топе оказались Турция и Абхазия. Порядка 40% свердловчан посетили их, отправившись на отдых за пределы России.

Средняя продолжительность поездки составила 3-7 дней. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Сокращение времени отдыха эксперты связывают с ростом цен на проживание и перелет. Выезжая за границу, абоненты обычно звонят первыми – исходящих вызовов на треть больше, чем входящих. К этим выводам пришли в МегаФоне, изучив туристические предпочтения абонентов региона с помощью обезличенной статистики Big Data.

Количество поездок за рубеж по сравнению с допандемийным 2019 годом снизилось в два раза. При этом свердловчане побывали в 137 странах мира. Для отдыха они чаще всего выбирали:

Турцию

Абхазию

Кипр

Египет

ОАЭ

Нашлись и любители экзотики. Несмотря на сложности логистики и карантинные ограничения, они отправились в Конго, ЮАР, Камерун, Панаму и Исландию. Из стран СНГ самыми посещаемыми стали Казахстан, Таджикистан и Украина.

Большая часть свердловчан - абонентов МегаФона выбрали отдых внутри страны. Самыми популярными направлениями стали:

Уфа

Москва

Сочи и Краснодар

Казань

Самара

Меньше всего туристов интересовали Сахалин, Камчатка и Магадан. В гости в Свердловскую область чаще всего приезжали из Нижнего Новгорода, Москвы и Уфы, а реже – из Магадана и Алтая.

На российских и зарубежных курортах свердловчане за три месяца проговорили более 1 миллиона часов и использовали 3700 терабайт интернета. Такого объема трафика хватит на непрерывный просмотр роликов с YouTube в течение 250 лет. Из развлечений в топе – игры, интерес к ним летом вырос в 3 раза по сравнению с весной.