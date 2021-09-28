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Общество28 сентября 2021 11:51

Мэрия Екатеринбурга запустила обсуждение проекта реконструкции моста на Малышева

Горожане могут вносить предложения и замечания
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Реконструкцию планируют начать в 2024 году

Реконструкцию планируют начать в 2024 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга запустили обсуждения проекта реконструкции моста на Малышева. Горожане могут вносить предложения и замечания на сайте администрации города до 23 октября.

Напомним, что ранее в мэрии сообщали о планах проложить туннель и два пешеходных моста, которые свяжут противоположные берега Исети. Кроме того, по замыслам архитекторов, ширина проезжей части путепровода будет расширена с 10 до 14 метров.

- Это позволит во многом увеличить пропускную способность участка улично-дорожной сети, избавив его от эффекта «бутылочного горлышка, - отмечали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что каменный мост, о котором идет, речь является объектом культурного наследия федерального значения. Реконструкцию планируют начать через три года - в 2024 году.