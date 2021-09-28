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Происшествия28 сентября 2021 10:32

Под Нижним Тагилом во время пожара в частном доме погиб мужчина

Его тело нашли пожарные
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа ночью, 27 сентября загорелись надворные постройки и частный жилой дом на улице Красногвардейской. Мужчина, который жил там не смог вовремя выбраться из горящего здания и погиб. Его тело нашли пожарные.

- В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. На место пожара выезжали 11 человек личного состава на четырех единицах техники. Локализовать огонь пожарным удалось спустя полчаса после начала возгорания. Еще 20 минут спасателям потребовалось, чтобы потушить открытое пламя. Проливку и разбор сгоревших конструкций они завершили в 00:48.