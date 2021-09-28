Жители ЖБИ пожаловались на наркопритон в одном из домов

Полиции уже поступали сообщения о незаконном обороте наркотиков в этом жилом комплексе
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Екатеринбурге жильцы ЖК «Рассветный» жалуются на наркопритон в одном из домов. Также они сообщают, что там продают запрещенные вещества.
- По их словам, наркоманы там ходят толпами, на лестничных площадках валяются использованные шприцы, - пишет сообщество «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
Жильцы отмечают, что эта тема поднимается уже не в первый раз. Они боятся за свою безопасность и своих детей.
На лестничных площадках в ЖК «Рассветный» валяются использованные шприцы. Фото: «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
В пресс-группе городского УМВД «КП Екатеринбург» подтвердили, что им уже поступали обращения от жителей жилого комплекса о незаконном обороте наркотиков. Тогда полиция провела ряд мероприятий и привлекла к административной ответственности за употребление наркотиков местная жительница.
- В последнее время обращений по данному адресу в полицию не поступало. Информация, опубликованная в СМИ зарегистрирована в территориальном ОВД и будет проверена, - заявили в городском УМВД.
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