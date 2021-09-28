В Екатеринбурге парковку запретят еще на пяти улицах

Новые знаки установят с учетом мнения горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр организации движения опубликовал список улиц, где в ближайшее время запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят еще на пяти улицах города.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации города отметили, что при решении вопроса об установке знаков специалисты учли мнение жителей Екатеринбурга, неоднократно обращавшихся с просьбой об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

Оставлять автомобиль нельзя будет на участках улиц:

- Победы от проспекта Космонавтов до улицы Ильича,

- Калинина от улицы Ломоносова до улицы 40-летия Октября,

- Шейнкмана от улицы Радищева до улицы Малышева,

- Феофанова (на всем протяжении);

- внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома № 21 по улице Белореченской.