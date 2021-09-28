Треть свердловчан признались, что не получают от работы удовольствие

18% респондентов ходят на работу ради любимого дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 36% жителей не получают от своей работы удовольствие. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Также аналитики компании выяснили, для чего тем, кому не нравится их работа, нужно трудиться. Основной причиной оказались деньги.

- 92% жителей Среднего Урала сообщили, что работают ради денег, - говорится в сообщении.

При этом 38% также выбрали вариант «для опыта», 32% ходят на работу для саморазвития, а 30% - для самореализации. Кроме того, 26% опрошенных сказали, что трудиться им нужно для семьи.

18% респондентов ходят на работу ради любимого дела. Тех, кто выбрал такой вариант, больше всего в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Наука, образование». Для них же важнее, чем для других, фактор самореализации на работе. Также 12% участников опроса заявили, что ходят на работу ради общения, а 6% нужно признание.

Нынешняя или последняя работа доставляет удовольствие только 44% жителей Свердловской области. Еще 20% затруднились ответить. При этом чаще всего удовольствие от труда получают работники сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Строительство, недвижимость» и «Управление персоналом».

Чаще всего не довольны своей работой представители сфер «Производство, сельское хозяйство» и «Транспорт, логистика».

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