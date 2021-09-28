В Екатеринбурге рецидивист напал на прохожего и украл у него телефон и пакет с продуктами

Подозреваемый в краже мужчина помещен под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 45-летний мужчина обратился в полицию после того, как на него напали на улице Опалихинской и украли айфон и пакет с продуктами. Он рассказал, что все произошло, когда он шел из магазина и случайно задел мимо проходящую женщину, что вывело из себя ее спутника.

- Молодой человек нанес несколько ударов в голову и выхватил из рук оппонента телефон. Этого ему показалось мало и дебошир забрал у жертвы еще и пакет с покупками. Посчитав, что «оскорбление» дамы компенсировано, кавалер вместе с ней удалился в сторону улицы Полежаевой, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

По описанным пострадавшим приметам парочку вскоре задержали сотрудники Росгвардии. Они доставили их в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что подозреваемый в краже - мужчина 1989 года рождения, ранее судим за нанесение побоев, разбойное нападение, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на него завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России. Сейчас подозреваемый находится под стражей.