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Происшествия28 сентября 2021 8:04

В Свердловской области грибник нашел в лесу снаряд

Боеприпас оказался опасен для населения
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В окрестностях поселка Ключевск Свердловской области 27 сентября грибник нашел боеприпас. Об опасной находке он сообщил в полицию.

- В дежурную часть отдела полиции Березовского поступило сообщение о том, что в окрестностях посёлка Ключевск местный житель во время сбора грибов обнаружил в лесном массиве предмет, похожий на снаряд, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

На место выехали бойцы группы разминирования екатеринбургского ОМОН. Во время осмотра находки грибника специалисты выяснили, что она имеет следы глубокой коррозии и представляет угрозу населению. Найденный боеприпас оказался оказался 152-мм осколочно-фугасным снарядом со взрывателем. С соблюдением всех мер безопасности он был уничтожен.