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Происшествия28 сентября 2021 6:46

Участок трассы Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за обрушившегося пешеходного моста

Конструкция упала на машины и насмерть придавила двух водителей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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ЧП произошло на 50 километре трассы Пермь-Екатеринбург Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

ЧП произошло на 50 километре трассы Пермь-Екатеринбург Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Участок трассы Пермь-Екатеринбург перекрыли в обе стороны из-за обрушившегося пешеходного моста. ЧП произошло рано утром, 28 сентября в районе поселка Кукуштана Пермского края, на 50 километре автодороги. Конструкция упала после того, как ее задел кузовом водитель грузовика.

- В следствие чего произошло падение конструкции на «МАН» и двигавшуюся во встречном направлении «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя от полученных травм скончались на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

На месте ЧП работают спецслужбы, в том числе сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Водителей просят объезжать место аварии и по возможности воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.