Огонь уничтожил хозпостройку на территории собора Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге ночью, 27 сентября, загорелась хозяйственная постройка на территории собора «Успения Пресвятой Богородицы» на улице Кирова. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.
- В 23:04 поступило сообщение о пожаре на Кирова,65. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 22 человека личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.
Огонь уничтожил хозяйственную постройку и повредил внутреннюю отделку помещений, перегородки и межэтажное перекрытие на первом и втором этаже административного здания.
Фото: МЧС по Свердловской области
В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на храм не было. Пострадавших в результате пожара нет.
Пожарные локализовали огонь за 15 минут. Еще восемь минут потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать открытое горение. В 00:56 сотрудники МЧС закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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