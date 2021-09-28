Огонь уничтожил хозпостройку на территории собора Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 27 сентября, загорелась хозяйственная постройка на территории собора «Успения Пресвятой Богородицы» на улице Кирова. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

- В 23:04 поступило сообщение о пожаре на Кирова,65. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 22 человека личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Огонь уничтожил хозяйственную постройку и повредил внутреннюю отделку помещений, перегородки и межэтажное перекрытие на первом и втором этаже административного здания.

Фото: МЧС по Свердловской области

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на храм не было. Пострадавших в результате пожара нет.

Пожарные локализовали огонь за 15 минут. Еще восемь минут потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать открытое горение. В 00:56 сотрудники МЧС закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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