«Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы до Будапешта

Согласно официальному порталу компании, билет в одну сторону стоит порядка 11 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» открыла прямые рейсы до Венгрии и обратно. Полетная программа до Будапешта стартовала накануне, 26 сентября. Первые пассажиры нового направления даже получили сувениры на память. Планируется, что перелеты из Екатеринбурга будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям.

- Кроме того, можно будет улететь из подмосковного Жуковского. Маршрут Жуковский – Будапешт – Жуковский будет осуществляться еженедельно по пятницам. Подробные правила въезда в Венгрию и перечень необходимых документов можно узнать на сайте компании, - отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Согласно официальному порталу компании, билет в одну сторону стоит порядка 11 тысяч рублей. Напомним, ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» были признаны худшей по пунктуальности авиакомпаний в мире из 150 самых крупных компаний. Такие данные приводил европейский поставщик авиационных данных OAG.