На Урале двое полицейских выручили семью, чья машина сломалась на трассе

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Двое инспекторов ГИБДД помогли семье, у которой сломалась машина на подъезде к поселку Арти. Лейтенант Евгений Ершов вместе с сержантом Иваном Рухмалевым ехали из Михайловска, когда заметили на обочине машину на «аварийке». Как оказалось, у автомобиля порвался ремень ГРМ, после чего он перестал заводиться.

В машине в тот момент находились четыре человека: двое молодых уральцев и двое их детей шести и четырех лет.

- Правоохранители с помощью троса отбуксировали транспортное средство в поселок Арти, включив специальные световые устройства в виде проблесковых маяков на патрульной машине, - отметили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Чуть позже уральцы решили лично поблагодарить полицейских за то, что те не бросили их в беде. Семья встретилась с автоиспекторами, которые еще и исполнили мечту спасенных детей: им устроили экскурсию по патрульной машине.