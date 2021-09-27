Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде уступил казахстанскому «Барысу»

После 11 игр «Автомобилист» занимает пятое место в восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурсгкий хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде проиграл казахстанскому «Барсысу» в овертайме в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 5:4. Хозяева площадки быстро открыли счет, уже на третьей минуте Даррен Диц в большинстве переиграл молодого голкипера Владимира Галкина. Гости ответили на это точным броском Данила Романцева.

Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб было больше, а «Автомобилисту» даже удалось выйти вперед. По одному голу оформили Джесси Блэкер и Георгий Белоусов. В составе «»Барыса» отличился Егор Петухов.

Третий игровой отрезок запомнился двумя шайбами хозяев, которые они забросили за три минуты. На 51 минуте Алексеу Макееву удалось сравнять счет, чуть позже игра перешла в дополнительное время, где более удачливым оказался хоккеист Якоб Лилья, огорчивший Владимира Галкина в пятый раз.

После 11 игр «Автомобилист» занимает пятое место в восточной конференции. В активе команды 13 очков.