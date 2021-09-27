«Уральская ночь музыки» осталась без президентского гранта

Напомним, «Уральская Ночь музыки» в 2021 году пройдет осенью в закрытых помещениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный фестиваль Екатеринбурга «Уральская ночь музыки» остался без президентского граната в 2021 году. Планировалось, что организаторы получат почти 72 миллиона рублей на проведение мероприятия. Накануне стало известно, кто стал победителем в этой гонке за финансированием, и Ural Music Night в этом списке не оказалось.

Напомним, «Уральская Ночь музыки» в 2021 году пройдет осенью в закрытых помещениях. Точное время и места проведения концертов пока не известны, все зависит от эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом сообщила министра культуры региона Светлана Учайкина.

Кстати, год назад Ural Music Night выиграла президентский грант на 40 миллионов. Деньги пошли на организацию мероприятия в этом году. Всего на проведение фестиваля потратили 123,3 миллиона. Результаты конкурса опубликовали на сайте Фонда президентских грантов.