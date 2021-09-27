В Екатеринбурге на Эльмаше рядом с супермаркетом Metro вспыхнул ангар

Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге в районе супермаркета Metro, который находится на Эльмаше на проспекте Космонавтов вспыхнул пожар. Рядом с торговым помещением загорелся ангар. На место тут же выехали несколько машин спасателей. Об этом сообщили подписчики паблика Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург".

- По предварительным данным, площадь возгорания составляет 20 квадратных метров, на месте происшествия работают две единицы техники и 11 человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе в Верхотурье сгорело здание местного торгового центра. Возгорание произошло на улице Свободы. Спасатели получили сигнал в 00:16 по местному времени и тут же выдвинулись на место происшествия. Как оказалось, на площади 762 квадратных метра горела кровля административного здания.