Уральский врач провел исследование заболеваемости и смертности COVID-19 среди привитых

Люди, поставившие прививку от коронавируса, умирают от него крайне редко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин провел исследование по количеству госпитализаций и смертности от коронавируса среди привитых и не вакцинированных пациентов. Итоги он озвучил на своей странице в Instagram.

- Болеют ли коронавирусом вакцинированнные? Да, примерно 10% от общего числа госпитализированных к нам. Умирают крайне редко. Всего один процент из всех умерших, - рассказал он.

По словам врача, в больницу, где он работает, за две недели госпитализировали 409 пациентов с коронавирусом. Из них привиты от COVID-19 был 41 человек. Скончался от инфекции 91 пациент больницы № 24. Один умерший был вакцинирован.

Ранее стало известно, что больнице № 24 в Екатеринбурге от коронавируса умер пожилой мужчина. Он был вакцинирован от инфекции. В Министерстве здравоохранения Свердловской области была создана комиссия, чтобы разобраться в случившемся.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета заявил, что неизвестно, какой вакциной был привит мужчина. Он подчеркнул, что ни одна вакцина не может защитить на 100%. Также он отметил, что пациент мог умереть из-за пожилого возраста или нескольких болезней в организме.

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