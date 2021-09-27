В Екатеринбурге таксиста подозревают в краже 94 тысяч рублей с карты своего клиента

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали таксиста, которого подозревают в крупной краже денег с карты своего клиента. В дежурную часть обратился 30-летний житель Ишима и пожаловался, что с его счета пропали 94 тысяч рублей, при этом он рассказал, что незадолго до этого он потерял свой мобильный телефон. Предположительно, гаджет мог остаться в машине такси.

- Сыщики установили личность водителя. В ходе работы с ним удалось установить его причастность к совершенному преступлению. Как полагают полицейские, таксист воспользовался мобильным устройством пассажира, забытым в машине и перевел деньги на свой счет, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». До суда нерадивого водителя отпустили под подписку о невыезде.