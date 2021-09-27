Глава Свердловской области отказался от мандата депутата в законодательном собрании

Об этом стало известно на последнем заседании избирательной комиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался от мандата депутата законодательного собрания региона. Об этом стало известно на последнем заседании избирательной комиссии.

- В избирательную комиссию Свердловской области поступили заявления об отказе от получения депутатских мандатов от Куйвашева Евгения Владимировича, - сообщили на заседании областного избиркома.

Накануне стало известно, что Полпред в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Государственной Думы. На прошедших выборах в Государственную думу полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев возглавлял территориальный список «Единой России» по Тюменской области, Курганской, ХМАО и ЯНАО. Сегодня, 27 сентября, подводя итоги прошедшей избирательной кампании он рассказал о том, что будет с его мандатом.