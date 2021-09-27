Уральских олимпийцев и паралимпийцев представили к региональным наградам

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония чествования уральцев, которые завоевали медали на прошедших Олимпийских и Паралимпийских играх. Глава региона отметил выдающиеся достижения земляков и вручил им региональные награды. В копилке Свердловской области пять олимпийских наград, из которых одно золото.

Столько же медалей получили пять паралимпийцев, из которых две золотые медали по велоспорту принадлежат Михаилу Асташову. А волейболисты впервые в истории выиграли серебро.

- Ваше мужество, воля к победе, крепкий бойцовский характер, самоотверженность и целеустремленность достойны самого глубокого уважения. Особую благодарность хочу выразить вашим тренерам, которые огранили ваш талант, помогли ему развиться и поддержали на пути к победе, - сказал Евгений Куйвашев.

Всего к наградам представили 20 человек, среди них Михаил Асташов, его тренер Владимир Алыпов, Давид Белявский, Ксения Перова, Анастасия Татарева и другие.