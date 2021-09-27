Власти Свердловской области утвердили правила сноса старых домов

Если под реновацию попадают объекты культурного наследия, то будет проводиться экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области утвердили правила и порядок определения границ жилой застройки, которая подлежит комплексному развитию. Такое постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Этот документ касается освобождения под застройку территорий, на которых стоит ветхое и аварийное жилье. В постановлении говорится, что у жителей домов есть три месяца, чтобы оспорить решение властей о передаче участка под комплексное развитие территории (КРТ).

При этом решение об участии в КРТ будут принимать собственники жилья. Здание включат в проект, только если две трети собственников проголосуют за это. Также в решении об участии должны быть указаны показатели обеспеченности района социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой.

Протокол с собрания собственников нужно будет предоставить в департамент государственного жилищного и строительного надзора региона в течение 10 дней.

Если под КТР попадают объекты культурного наследия, то будет проводиться историко-культурная экспертиза.

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