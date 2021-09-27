Первоуральского участкового, обвиненного в изнасиловании 12-летней девочки, уволили из системы МВД

Обоим грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске уволят 32-летнего участкового, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, уволили из системы МВД по отрицательным мотивам. По предварительной информации, полицейский действовал вместе с ранее судимым машинистом. Теперь обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

- Инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта, - отметил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, 12-летняя пострадавшая сама рассказала о случившемся. Инцидентом заинтересовался председатель СКР Алесандр Бастрыкин, который потребовал провести проверку, чтобы выяснить, как и почему обвиняемый попал на работу в полицию. Накануне стало известно. что обоих фигурантов отправили в СИЗО на два месяца.