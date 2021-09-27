В больнице рассказали о состоянии водителя КамАЗа, который лишился ступней в аварии

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В больнице Первоуральска рассказали о состоянии водителя КамАЗа, который лишился ступней в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург. Накануне 40-летний мужчина врезался в стоящую в пробке фуру Volvo.

- Пациент переведен из реанимации в палату. Он в сознании, в состоянии средней степени тяжести, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе больницы.

Напомним, что по версии ГИБДД, водитель КамАЗа не рассчитал скорость и на полном ходу протаранил груженный швеллером грузовик. От удара КамАЗ отбросило на обочину.