Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2021 15:26

В больнице рассказали о состоянии водителя КамАЗа, который лишился ступней в аварии

40-летний мужчина врезался в стоящую в пробке фуру Volvo
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В больнице Первоуральска рассказали о состоянии водителя КамАЗа, который лишился ступней в аварии на трассе Пермь-Екатеринбург. Накануне 40-летний мужчина врезался в стоящую в пробке фуру Volvo.

- Пациент переведен из реанимации в палату. Он в сознании, в состоянии средней степени тяжести, - рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе больницы.

Напомним, что по версии ГИБДД, водитель КамАЗа не рассчитал скорость и на полном ходу протаранил груженный швеллером грузовик. От удара КамАЗ отбросило на обочину.