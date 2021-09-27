На Урале растет количество заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией

В Екатеринбурге за неделю зафиксировали 23 485 случаев ОРВИ и 956 случаев внебольничной пневмонии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За неделю с 20 по 26 сентября в Свердловской области ОРВИ заболели 46 451 житель. Внебольничную пневмонию нашли у 2 263 уральцев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Зарегистрированные случаи ОРВИ выше показателей предыдущей недели на 2%.Также это выше уровня эпидпорога на 64,9%.
- В структуре заболеваемости 55% составляют дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости - среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на третьем месте дети 7-14 лет, - говорится в сообщении ведомства.
В Екатеринбурге за неделю зафиксировали 23 485 случаев ОРВИ. Это больше показателей предыдущей недели на 0,4% и выше уровня эпидпорога на 58%. Высокий уровень заболеваемости замечен в ЗАТО Свободный, Полевском, Тугулымском городских округах и Верхнем Тагиле.
Кроме того, за неделю с 20 по 26 сентября в Свердловской области зафиксировали рост внебольничных пневмоний. В сравнении с предыдущей неделей показатель вырос на 23,9%.
В Екатеринбурге зарегистрировано 956 случаев внебольничной пневмонии. Это больше показателей предыдущей недели на 32,1%. Высокий рост наблюдается в Дегтярске, Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральске, Верхотурье, Ирбите, Верхнем Тагиле, Среднеуральске и Шалинском городском округе.
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