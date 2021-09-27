Ученью – свет: энергетики подключили к электрическим сетям новый корпус гимназии в Екатеринбурге

Фото: екатеринбург.рф

В начале учебного года энергетики «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») подключили к электрическим сетям новый корпус гимназии № 35, расположенный на улице Уральская, 79 в Пионерском микрорайоне.

Для технологического присоединения учебного заведения общей площадью около 13,5 тысяч квадратных метров выполнены работы по строительству 4 кабельных линий 0,4 кВ от распределительного пункта до энергопринимающих устройств здания, проведена реконструкция с заменой 2 рубильников. С целью качественного электроснабжения современного пятиэтажного здания на 550 учебных мест выдана мощность объемом 415 кВт. Социально значимый объект подключен по второй категории надежности.

Новый современный корпус оснащен просторными актовым и спортивным залом, образовательным IT-кластером, кабинетом виртуальной реальности, специализированными аудиториями для занятий биологией.

Отметим, что в сентябре энергетики традиционно активизируют и информационную кампанию по предотвращению детского электротравматизма. Сейчас, когда большинство маленьких екатеринбуржцев вернулись с каникул, особенно важно напомнить им о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов и при обращении с электроприборами. Для этого специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» проводят занятия по электробезопасности среди учащихся детских садов и школ города.