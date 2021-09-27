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Общество27 сентября 2021 13:50

На Урале завели уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

Земля оказалась загрязнена на берегу реки Верхняя Салда
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Отбор проб почвы с берега реки показал превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

Отбор проб почвы с берега реки показал превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по материалам прокуратуры завели уголовное дело по части 1 статье 254 УК РФ (порча земли) из-за загрязнения почвы нефтепродуктами вблизи реки Верхняя Салда.

- В результате проведенных обследований территории совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, установлено загрязнение почвы нефтепродуктами на территории города Верхняя Салда после произошедшего 5 июля 2021 года паводка, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отбор проб почвы с берега реки показал превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, суммарный размер вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, составил 10,7 миллионов рублей.