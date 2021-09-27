Управляющая компания выплатит тагильчанке 200 тысяч за травму, полученную из-за гололеда

Женщина перенесла операцию после падения на скользком тротуаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре 2019 года 74-летняя жительница Нижнего Тагила по пути в магазин поскользнулась на тротуаре около одного из домов на Черноисточинском шоссе и получила переломом шейки бедра.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, дорожка была покрыта льдом и не посыпана ни песком, ни другими реагентами. Женщина перенесла операцию после падения и до сих пор не может вернуться к привычному образу жизни.

- Прокурор Тагилстроевского района, действуя в интересах пострадавшей женщины, обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с иском к ООО «Уралэкспо-НТ», осуществляющему управление многоквартирным домом возле которого произошло падение, - рассказали в пресс-службе суда.

Прокурор просил взыскать 300 тысяч компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины. Суд частично удовлетворил иск, взыскав с управляющей компании 200 тысяч рублей. Представитель ООО «Уралэкспо-НТ» не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. Однако Свердловский областной суд оставил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила без изменений.