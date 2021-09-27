Актер из Екатеринбурга снялся в сериале вместе с Джигурдой и Бузовой

Именно у свекра в исполнении Гостюхина будет жить главная героиня с детьми. Фото: телеканал СТС

Актер из Екатеринбурга Владимир Гостюхин сыграл в одном сериале с Никитой Джигурдой, Ольгой Бузовой и Игорем Верником. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Сериал называется «Жена олигарха». По сюжету главная героиня Альбина Барвашина (Елена Подкаминская) после исчезновения мужа должна возглавить обувную фабрику в маленьком городе Добруйск. Адаптироваться ей в провинции будет помогать свекор в исполнении Гостюхина. Именно у него будет жить главная героиня с детьми.

Фото: телеканал СТС

Ольга Бузова играет в сериале саму себя. А Никита Джигурда появиться в одной из серий в роли представителя славянской общины Архипа.

Премьера сериала пройдет на канале СТС 11 октября в 19:00.

Фото: телеканал СТС

Владимир Гостюхин родился в Екатеринбурге. В 2011 году «Комсомольская правда» взяла у него интервью. Актер снялся больше чем в ста фильмах. Зрители запомнили его по сериалам «Дальнобойщики», «Оттепель» и фильмам «Охота на лис», «В поисках капитана Гранта», «Восхождение».

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