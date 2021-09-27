На Урале охотник выстрелил в мужчину, приняв его за кабана

Охотник видел только силуэты и был уверен, что на краю поля находятся животные Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Каменского городского округа возле села Исетское охотник выстрелил в мужчину, приняв его за кабана. Об этом сообщили в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

- Ранение в область бедра получил гражданин С., который вместе со своими знакомыми собирал картошку на поле, расположенном в границах охотничьего угодья «Рыбниковское», где в это же время проводилась охота в целях регулирования численности кабана, - рассказали в пресс-службе департамента.

Охотник видел только силуэты и был уверен, что на краю поля находятся животные. В итоге мужчина, собиравший картошку, получил огнестрельное ранение в ногу, которое вызвало обильную кровопотерю и заражение крови.

Несмотря на усилия медиков, спасти ногу пострадавшему не удалось - врачам пришлось ампутировать ее выше колена.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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