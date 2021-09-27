В центре Екатеринбурга машина сбила девочку-подростка, которая выбежала на дорогу

Водитель утверждает, что пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Добролюбова напротив дома №7А машина Land Rover Freelander 2 сбила 14-летнюю девочку. Об этом сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- Ребенок переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, когда его сбил автомобиль, - говорится в сообщении.

ДТП произошло 27 сентября 2021 года в 08:10.Машина ехала по улице Добролюбова со стороны Малышева. Девочка-подросток выбежала из-за стоящего автомобиля прямо на едущую по встречной полосе машину.

Девочку доставили в больницу. У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого плеча и правого бедра.

За рулем Land Rover был 51 –летний мужчина. Его стаж вождения составляет 32 года. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 11 раз. Освидетельствование установило, что он был трезв. Водитель утверждает, что пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции провели все замеры и составили документы. Причина и виновники ДТП будут установлены позже.

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