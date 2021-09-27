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Происшествия27 сентября 2021 10:33

В Екатеринбурге мужчина, находящийся в федеральном розыске, попался на краже в магазине

С начала августа он скрывался от органов дознания города Шадринска Курганской области
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мужчину, находившегося в розыске, задержали росгвардейцы

Мужчину, находившегося в розыске, задержали росгвардейцы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 26 сентября, на пульт дежурного пункта централизованной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом комплексе на улице Академика Сахарова. На место приехали сотрудники Росгвардии и задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов.

Оказалось, что мужчина совершает кражи уже не в первый раз – росгвардейцы выяснили, что задержанный числится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления.

- С начала августа текущего года мужчина скрывался от органов дознания города Шадринска Курганской области, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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