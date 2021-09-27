В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции начали поиск 14-летней Марии Потапьевой. Школьница пропала еще 12 сентября в Октябрьском районе. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Самовольно ушла из социального центра. Ранее уходила. Разыскивается отделом полиции № 6, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: каре-зеленые.

Цвет волос: темные.

На момент пропажи была одета в утепленный трикотажный костюм серого цвета, кроссовки черного цвета на шнуровке.

Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите руководителю поискового отряда Николаю по телефону +79120379790 или в УМВД по Екатеринбургу ОП № 6 - 8 (343) 356-42-06.