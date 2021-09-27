Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 11:27

Полпред президента в УрФО оценил явку на выборах в Свердловской области

По словам Владимира Якушева, в УрФО явка была достаточно высокая
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Якушев подвел итоги избирательной кампании в УрФО.

Владимир Якушев подвел итоги избирательной кампании в УрФО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 сентября, в полномочном представительстве президента в Уральском федеральном округе подвели итоги избирательной кампании 2021 года в регионах округа. В частности, полпред президента Владимир Якушев поделился данными по явке на избирательных участках в Свердловской области.

- Явка по Свердловской области - 48,47%, - прокомментировал Владимир Якушев. - Мы можем сказать, что явка в Уральском федеральном округе достаточно высокая, хотя предсказывали, что она будет не такой высокой. Но по УрФО она составила 50,06%. Можем сказать о том, что люди активно шли на избирательные участки.

Единый день голосования в Свердловской области в этом году длился три дня - с 17 по 19 сентября.