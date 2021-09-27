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Общество27 сентября 2021 11:48

Полпред в УрФО Владимир Якушев отказался от мандата депутата Государственной Думы

Об этом он рассказал на подведении итогов избирательной кампании
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Владимир Якушев рассказал об итогах избирательной кампании в УрФО.

Владимир Якушев рассказал об итогах избирательной кампании в УрФО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошедших выборах в Государственную думу полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев возглавлял территориальный список по Тюменской области, Курганской, ХМАО и ЯНАО. Сегодня, 27 сентября, подводя итоги прошедшей избирательной кампании он рассказал о том, что будет с его мандатом.

- Я уже заявление подписал об отказе от мандата, - сказал Владимир Якушев.

Напомним, что в этом году Единый день голосования длился три дня - с 17 по 19 сентября.