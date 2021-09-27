В Свердловской области бороться с пробками будут с помощью камер

Информация с камер поможет проектировать ширину и количество полос движения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области камеры видеонаблюдения будут бороться с пробками. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Если обратиться к опыту других стран и городов, можно привести в пример Нью-Йорк, где власти решили проблему автомобильных пробок, имея в распоряжении информацию о потоках транспорта, - заявили эксперты компании-оператора услуг фотовидеофиксации.
Теперь в области камеры фиксируют не отдельные нарушения ПДД, а весь транспортный поток. Это должно помочь бороться с пробками, оптимизировать трафик и раскрывать преступления.
С помощью мониторинга всего потока можно получить информацию об интенсивности и составе дорожного движения. Уже на основе этих данных можно будет настраивать и регулировать светофорные циклы. Также это поможет рассчитывать затраты на содержание дорог, проектировать ширину и количество полос движения.
Кроме того, такой мониторинг поможет спрогнозировать, как изменится загруженность улицы, если на ней построят еще одно здание. А правоохранители в свою очередь смогут с помощью снимков с камер расследовать преступления.
Департамент информационной политики отмечает, что камеры видеонаблюдения, которые фиксируют весь поток, помогут сократить смертность в авариях в регионе к 2024 году до трех человек на сто тысяч жителей. Это является главной целью нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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